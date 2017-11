Dal Teatro dell'Opera di Roma: "Don Chisciotte" su Rai5

Don Chisciotte: dal Teatro dell'Opera di Roma. In onda su Rai5 il 16 novembre 2017.

"E' lo spettacolo che apre la stagione di balletto 2017 - 2018 del Teatro dell'Opera di Roma: il 'Don Chisciotte' in prima mondiale. Un evento che Rai Cultura propone giovedì 16 novembre alle 21.15 su Rai5" fa sapere in un comunicato la tv di Stato.



"Protagonisti della serata alcuni grandi nomi: Laurent Hilaire, il coreografo, étoile parigino attuale direttore artistico dello Stanislavsky Ballet di Mosca e Mikhail Baryshnikov, un mito della danza, ospite d'onore della serata" prosegue la Rai.



"Tra gli interpreti principali: Iana Salenko principal dancer dello Staatsballett di Berlino - viene esposto in ultimo -, Isaac Hernández principal dancer dell'English National Ballet e Angelo Greco principal dancer del San Francisco Ballet. Con loro Étoiles, Primi Ballerini, Solisti e Corpo di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma danzano sulle scene pop e con i costumi dal sapore fumettistico firmati da Vladimir Radunsky. Dirige l'orchestra il Maestro David Garforth."