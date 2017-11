Dacia Maraini: "Amabili Testi" su Rai Scuola

Amabili Testi - Dacia Maraini, 12 novembre 2017 alle 17 e 30.

"Uno dei personaggi chiave della nostra letteratura, apre le porte della sua casa carica di libri, quadri, storia, ricordi in una conversazione tra scrittori che va oltre la letteratura. Edoardo Albinati incontra Dacia Maraini in 'Amabili Testi', il programma di Rai Cultura in onda domenica 12 novembre 17.30 su Rai Scuola. Dal teatro alla narrativa, passando per l'antropologia che appassionava il padre Fosco, la figura di Dacia Maraini affiora per immagini e ricordi in una conversazione che fa avanti e indietro nel tempo, dal campo di prigionia in Giappone, dove si trovò rinchiusa con la famiglia durante la seconda guerra mondiale, alla grande stagione della letteratura che Maraini ha conosciuto e di cui ha fatto parte" viene fatto sapere in una nota della tv di Stato.



"Per arrivare ai giorni nostri, alla sua grande passione per la trasmissione alle nuove generazioni dell'amore per la scrittura. Il viaggio tra gli scaffali della libreria di casa Maraini è un viaggio nel tempo e nello spazio, tra i libri ordinati per provenienza geografica che disegnano una mappa emozionale della letteratura, con tante isole dedicate alle sue grandi passioni: il teatro, l'impegno civile, i diritti delle donne. Un viaggio che si conclude però lontano dai libri" si comunica infine.