Curarsi altrove: "Il settimanale della Tgr" su Rai3

Curarsi altrove, su Rai3.

"La chiamano mobilità sanitaria: i pazienti anziché farsi curare nella propria regione si affidano ai servizi sanitari di altre regioni. Nel 2015 gli italiani hanno speso oltre quattromila miliardi per curarsi altrove e ai primi posti di questa migrazione sanitaria ci sono Campania e Calabria. Quest'ultima - viene comunicato della tv di Stato -, nel 2016, ha speso trecento milioni di euro: sono molti, infatti, i pazienti che se ne vanno. T tra questi c'è una ragazzina di nome Emma. A raccontare la sua storia e quella della mobilità sanitaria è il Settimanale della Tgr, in onda sabato 11 novembre alle 12.25 su Rai3."



La Rai scrive in ultimo: "In primo piano anche il caso della nave arrivata al porto di Salerno con i corpi di 26 donne, di origine nigeriana, decedute al largo della Libia durante la traversata in mare a bordo di un gommone stipato di migranti; la decisione di vietare il cuore di Venezia alle grandi navi; la storia di un pianoforte appartenuto a Gershwin e arrivato fino a Panicale, in Umbria. E ancora, il complicato rapporto con il velo delle ragazze mussulmane che vivono in Occidente; la scoperta dell'ambiente come valore economico all'Asinara; e il titolo onorifico di città europea della Riforma ottenuto dalla chiesa valdese per Torre Pellice, in Piemonte, cinquecento anni dopo la Riforma protestante di Lutero."