Conversazione con Marco Paolini su Radio Techetè

In onda venerdì 27 ottobre.

"Domani, venerdì 27 ottobre, su Rai Radio Techetè, nella rubrica 'I Teatri alla radio' curata da Silvana Matarazzo, si potrà ascoltare una lunga conversazione con Marco Paolini, drammaturgo, regista, attore, sicuramente uno degli esponenti più importanti del teatro di narrazione, modalità scenica che si è diffusa in Italia alla fine degli anni Ottanta. La caratteristica principale del teatro di narrazione, a cui Radio Techetè sta dedicando uno Speciale in più puntate dal titolo Raccontare in scena, è proprio il narratore, che diventa il centro, il motore dello spettacolo, il quale si presenta sulla scena con la propria identità per raccontare storie, non per rappresentarle, e senza la maschera del personaggio, stabilendo un contatto più stretto e significativo tra gli spettatori e chi agisce in scena" viene scritto in una nota della tv di Stato.



Si precisa infine: "Con Marco Paolini, l'artefice del celebre Racconto del Vajont, a cui sono stati tributati numerosi premi, come quello Ubu, nonché l'Oscar della televisione come miglior programma, per lo spettacolo trasmesso in diretta il 9 ottobre del 1997 su Rai2, ripercorreremo le tappe più importanti della sua intensa e multiforme carriera, che si è distinta per la forte connotazione civile, che unisce il rigore dell'inchiesta giornalistica e la ricerca storica al piacere di condividere il racconto con gli spettatori. Raccontare in scena 9: Conversazione con Marco Paolini è fruibile e raggiungibile al link www.radiotechete.rai.it, in onda il 27 ottobre alle ore 11.00 e in replica alle 19.00. È possibile l'ascolto in on demand diffuso anche nell'offerta di Radio Digitale DAB+."