Come è cambiata internet in 20 anni, ovviamente spiegata via web

"C'era una volta il web": il filosofo Maurizio Ferraris racconta internet, dal 27 febbraio su RaiPlay.

"Il web della democrazia condivisa, della realtà virtuale, della comunicazione istantanea con tutto il mondo, della conoscenza collettiva. Così era la 'rete' alle origini, 20 anni fa o poco più. E ora? Il filosofo Maurizio Ferraris smonta i luoghi comuni su internet e ne svela gli aspetti e le interpretazioni nel nuovo programma web di Rai Cultura in sei puntate, online da lunedì 27 febbraio sulla piattaforma multimediale RaiPlay www.raiplay.it" viene riportato in una nota della tv di Stato.



"In soli due decenni Internet è diventato molto diverso da quel che ci si aspettava all'inizio. Le nostre azioni nell'ambiente 'virtuale' hanno sempre più effetto sulla nostra vita 'reale'; l'emancipazione che speravamo di ottenere con il libero accesso alla comunicazione si affianca alla sottomissione ai nuovi dispositivi digitali; la comprensione dei contenuti condivisi viene soppiantata dall'azione compulsiva sui social" prosegue la Rai.



"E così via. Eppure il web non è solo questo, anzi mette di fronte a nuove sfide che possono essere affrontate con gli strumenti della filosofia. Grazie alle opinioni di filosofi, semiologi e teorici della comunicazione, che si sono interrogati e continuano a ragionare sulla cosiddetta 'rivoluzione del digitale'" si riporta in ultimo.

