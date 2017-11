Colossi del web ma invisibili al fisco: a FuoriTg

Fuori Tg, in onda mercoledì 8 novembre su Rai3.

"I colossi del web: molti affari, ma poche tasse. Sfruttando la loro natura virtuale, realizzano grandi utili in Europa spostando con facilità le residenze fiscali nei Paesi dove pagano le imposte più basse. Un'anarchia tributaria a cui i principali Stati europei vorrebbero porre fine, ma in che modo bisognerebbe cambiare il sistema di tassazione attuale? Se ne parlerà mercoledì 8 novembre, alle 12:25 a FuoriTg, lo spazio quotidiano di approfondimento del Tg3 a cura di Mariella Venditti. Ospiti di Maria Rosaria De Medici il tributarista Raffaello Lupi e Massimiliano Dona dell'Unione Consumatori" segnala in una nota la Rai.