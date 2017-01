CdA Rai illustra il piano per l'Informazione

"Il Consiglio di amministrazione della Rai si è riunito oggi sotto la presidenza di Monica Maggioni e alla presenza del direttore generale Antonio Campo Dall'Orto per proseguire il confronto sul piano per l'Informazione. Il direttore generale ha illustrato ai consiglieri le linee guida attorno alle quali sta procedendo la costruzione del nuovo piano" viene riportato in una nota dalla tv di Stato.



"Si tratta di un progetto fortemente innovativo che ristruttura i processi di produzione e diffusione delle notizie e renderà l'informazione Rai ancora più centrale e contemporanea, in coerenza e a compimento del processo di trasformazione dell'azienda in media company. Il pilastro sui cui si basa il piano riguarda innanzitutto l'azione in ambito digitale, attraverso il lancio della nuova piattaforma web e social, un progetto che corrisponde in toto a Rai Play dal punto di vista dell'innovazione, della pervasività e della mission universale del servizio pubblico" si prosegue.



La Rai riferisce inoltre: "Altri punti altrettanto importanti sono quelli relativi all'evoluzione dell'offerta dei canali generalisti, con una particolare attenzione alla differenziazione editoriale; all'aumento degli spazi di approfondimento; alla mission di ogni testata e alla costruzione di un luogo di aggregazione di tutta l'informazione proveniente dal territorio e dal mondo."



Si comunica infine: "Fondamentale sarà la ricognizione dei flussi di lavoro, l'implementazione di nuove modalità operative e la creazione di nuove figure professionali finalizzate al progetto. In questo contesto nascerà anche un nuovo canale di informazione e cultura destinato alla proiezione del nostro Paese nel mondo. Le prossime tappe del percorso del progetto per l'informazione saranno: una prima illustrazione alla commissione di Vigilanza Rai, il confronto con i direttori di testata e le rappresentanze sindacali. Il Cda ha infine analizzato e discusso le modifiche da introdurre al piano per la trasparenza e l'anticorruzione. Esprimendo generale apprezzamento per il lavoro svolto dal direttore generale, il Consiglio si è aggiornato alla prossima seduta."