CdA Rai: Mef chiarisca se per artisti vale tetto 240.000 euro

Le decisioni del CdA della Rai.

"Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi oggi (ieri, ndr) sotto la presidenza di Monica Maggioni e alla presenza del Direttore Generale Antonio Campo Dall'Orto, ha analizzato la proposta di budget per il 2017 che sarà oggetto di voto nella prossima seduta di Consiglio, e ha esaminato una serie di punti sollevati dai consiglieri di amministrazione riguardo le recenti decisioni sul piano strategico prese da Rai (dall'accordo con Tim per i film italiani alla proiezione dell'azienda sul mercato digitale)" si fa sapere in una nota dalla tv di Stato.



"Il CdA ha poi ribadito la richiesta al Mef di avere una inequivocabile interpretazione della legge riguardo all'obbligo di applicazione del tetto dei 240.000 euro anche agli artisti. Il CdA ha accolto positivamente la comunicazione - comunicano infine dalla Rai -, da parte del Direttore Generale, dell'assunzione di Milena Gabanelli come vicedirettore della Direzione per il Coordinamento dell'Offerta Informativa, con l'incarico dello sviluppo del progetto dell'informazione digitale. L'intero CdA ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per la figura di Milena Gabanelli, professionista di provata ed eccellente esperienza, da decenni volto e guida di Report, programma di inchiesta che incarna lo spirito dell'informazione di Servizio Pubblico, certo del valore che la giornalista porterà all'azienda anche nel suo nuovo ruolo."