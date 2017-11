Carl Brave x Franco 126 in concerto a Via Asiago, "Radio2 live" su Radio 2

Radio2 live: Carl Brave x Franco 126 in concerto a Via Asiago. Su Radio 2 il 17 novembre alle 21.

"Venerdì 17 novembre, alle 21, nella Sala B di Via Asiago a Roma si torna a suonare per 'Radio2 live', il format dedicato alla musica dal vivo: un luogo non convenzionale dove, in diretta su Radio2, gli ascoltatori si troveranno per incontrare insieme i loro artisti preferiti in concerti intimi, dal taglio unico" viene esposto in una nota dalla Rai.



"L'occasione è la performance di 'Carl Brave x Franco126', giovane duo romano che ha sovvertito il modo di fare rap e che ha fatto e continua a fare molti proseliti confermando l'entusiasmo generato dall'esordio di 'Polaroid'. A 'Radio2 live', il duo sarà raccontato, in uno storytelling esclusivo, da Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, padroni di casa del format. Nelle canzoni di 'Carl Brave x Franco 126', chitarre acustiche e batterie elettroniche si intrecciano con sax, trap e hip hop, facendo convivere il tutto in modo sempre unico e personale. 'Polaroid' è la raccolta di 10 istantanee che raccontano attimi che non torneranno, e proprio per questo fragili ed irripetibili. Sullo sfondo Roma, a 'scattare' però non una macchina fotografica, ma lo sguardo sincero dei due artisti, prima amici che musicisti, prima per strada che in studio. Per prendere parte ai live, basterà scrivere a radio2live@rai.it dal lunedì della settimana di concerto, e attendere conferma, i concerti sono a ingresso libero per un numero limitato di persone, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Radio2 è anche su Radio2.rai.it e con contenuti speciali e dirette su Facebook, Twitter e Instagram" espone in conclusione la tv pubblica di Stato.