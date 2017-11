Camera Café (Rai2): Paolo inventa l'e-commerce

Camera Café - Paolo inventa l'e-commerce, 13 novembre 2017 alle 21 e 05.

"L'area relax più famosa d'Italia si trasforma in un anomalo campo da gioco in vero stile Fast & Furious nell'undicesima settimana di programmazione di Camera Café - rivela in un comunicato la tv di Stato -, in onda in prima tv assoluta su Rai2 da lunedì 13 a venerdì 17 novembre, alle ore 21.05: pista, macchine, scommesse e Martina (Brenda Lodigiani) che di malavoglia dà lo start con la bandierina."



"Resta solo da scoprire chi avrà la meglio. Nella puntata di martedì 14 Paolo, dopo una multa salatissima, viene intervistato in diretta tv ed entra in sfida con un pappagallo che sembra volergli rubare la scena. Mercoledì 15 novembre, invece, De Marinis (Renato Liprandi) forma un team di vecchi dipendenti per contrastare l'avanzata dei nuovi patrocinata dalla proprietà cinese. Luca e Paolo non rappresentano nessuna delle due fazioni, ma avranno lo stesso molto da imparare. La puntata di giovedì 16, però, vede un De Marinis giù di morale; Luca, allora, decide di sollevarlo in un modo un po' bizzarro: ricordandogli l'attività che preferisce, la corruzione vecchio stile del 1992. La settimana si chiude venerdì 17 con Stefano (Marco Palvetti) che trova nuovi clienti all'estero grazie all'e-commerce. Paolo decide di rispondere al collega inventando l'e-commerce. Pur di riuscire a batterlo, Paolo, al grido dello slogan 'Non mi serve internet. Io ho un'Alfa, un thermos pieno di caffè e un sogno', arriva persino in Vietnam, mentre Stefano riesce facilmente a vendere comodamente seduto davanti al suo computer" espone infine la Rai.