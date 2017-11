California Dreaming a "America tra le righe" su Rai5

"La rivoluzione culturale degli Anni '60, il mondo che cambia, l'oceano. FranÇois Busnel racconta la città di San Francisco in 'America Tra le righe', in onda lunedì 13 novembre alle 20.15 su Rai5. La città ancora oggi è al centro del fermento culturale e rappresenta il Sogno californiano. Per raccontarla incontra i grandi nomi della letteratura americana contemporanea" fa sapere in un comunicato la tv di Stato.



La Rai prosegue quindi: "Dopo Armistead Maupin, autore del celebre San Francisco Chronicle, e nel pieno del Mission District, il giornalista viene accolto dalla coppia di scrittori Vendela Vida e Dave Eggers, attivissimi animatori della scena culturale statunitense in evoluzione."



Viene rivelato in conclusione: "Sulla strada che costeggia il Pacifico, la nostra guida attraversa il Big Sur, la terra di Henry Miller, prima di fermarsi a Santa Barbara, per conoscere T.C. Boyle. A Los Angeles sarà la volta di Sherman Alexie."