Cafè Express: un grande Nino Manfredi a 'Binario Cinema', su Rai Storia

Cafè Express: un grande Nino Manfredi a 'Binario Cinema'. Alle 21 e 10 il 12 novembre.

"Ogni sera Michele, per poter campare, fa il venditore abusivo di caffè su un treno notturno che da Vallo della Lucania porta a Napoli Centrale. E' l'arte d'arrangiarsi di un'Italia minore ed emarginata, al Sud, che Nanni Loy nel 1980 racconta in 'Cafè Express', una delle sue opere più riuscite, impreziosita da un grande Nino Manfredi, che Rai Cultura propone domenica 12 novembre alle 21.10 su Rai Storia per 'Binario Cinema'. Nel cast anche Adolfo Celi, Lina Sastri, Vittorio Caprioli, Marisa Laurito, Vittorio Mezzogiorno e Leo Gullotta. Il film vinse due Nastri d'argento: per il miglior soggetto e per il miglior attore protagonista" diffonde in una nota la tv di Stato.