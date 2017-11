Biagio Antonacci da Barbarossa e Perroni: "Radio2 Social Club" su Radio 2

Radio 2, Radio2 Social Club, 16 novembre 2017 alle 10 e 30. Biagio Antonacci da Barbarossa e Perroni.

"Domani, giovedì 16 novembre, a 'Radio2 Social Club' arriverà Biagio Antonacci. Una puntata dedicata al cantautore milanese che, in questi tre anni d'assenza, ha trovato ispirazione in nuove esperienze che racconterà a Luca Barbarossa e Andrea Perroni" si riferisce in una nota dalla Rai.



La tv pubblica sottolinea in ultimo: "Non mancheranno la musica della Social Band di Stefano Cenci e le incursioni comiche di Andrea Perroni. Per proporre il programma a tutto tondo, 'Radio2 Social Club' sarà su Radio2.rai.it, sulla app di Radio Rai e con contenuti speciali sui canali Facebook, Twitter e Instagram."