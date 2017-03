AtaNatura Fa' la cosa giusta con l'educazione ambientale fin da bambini

Nuovo appuntamento con Tg1/Fa' la cosa giusta, in onda martedì 28 marzo su Ra1.

"La Contrada dell'Oca a Fanna in provincia di Pordenone è una fattoria didattica e sociale aperta ai bambini che imparano a conoscere la vita di campagna e gli animali domestici - illustra in una nota la Rai -, e alle persone con disabilità."



"Insieme, bambini e disabili, creano oggetti ornamentali con la lana delle pecore in via di estinzione. Se ne parlerà martedì 28 marzo alle 9.07 a Tg1/Fa' la cosa giusta - Unomattina, l'appuntamento a cura di Giovanna Rossiello. In studio Paolo Paron presidente della Contrada dell'Oca e Angelo Falletta presidente dell'Associazione AtaNatura, l'associazione ambientalista che insieme alla Contrada dell'Oca gira per le scuole a insegnare ai ragazzi educazione ambientale" rende noto in ultimo la tv pubblica.