Ascolti Rai: il film "Un paese quasi perfetto" vince il prime time

Ascolti tv Rai mercoledì 11 otttobre 2017.

"Il film 'Un paese quasi perfetto', prodotto da Rai Cinema e in onda su Rai1 ha vinto il prime time di ieri, mercoledì 11 ottobre, avendo ottenuto 3 milioni 492 mila spettatori e uno share del 15.10, salito al 20.10 sul target dei laureati. - si annuncia in una nota - Ascolti in crescita su Rai2 rispetto alla settimana precedente per 'Pechino Express' che ha sfiorato i due milioni di spettatori: esattamente 1 milione 918 mila con l'8.70. Si conferma così il programma più commentato del mercoledì sera, al primo posto dei TT Italia e al quarto posto dei TT Mondo. La puntata ha generato 76,8 mila interazioni e coinvolto 11,9 mila utenti totali (Twitter+Facebook). Su Rai3 cresce anche la puntata di 'Chi l'ha visto?' che realizza 2 milioni 319 mila spettatori e uno share dell'11.10. In seconda serata il programma più visto è stato 'Porta a porta' con 847 mila spettatori e uno share del 10.40. Nel preserale vince 'L'Eredità' con 4 milioni 538 mila spettatori e uno share del 24.20. Ottiene un buon risultato nell'access prime time '' Soliti ignoti il ritorno con 4 milioni 637 mila e il 18.20. La Rai al 40.10 di share vince complessivamente la prima serata con 10 milioni 53 mila spettatori; la seconda serata con 4 milioni 3 mila e il 36.10 e l'intera giornata con 3 milioni 615 mila e il 37.00".