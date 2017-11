Alluvione di Firenze: i documenti audio storici del 1966 su Radio Techetè

P rogrammazione della giornata di sabato 4 novembre su Radio Techetè.

"Radio Techetè, il canale specializzato di Radio Rai dedicato al mondo della radio del passato, dedicherà l'intera programmazione della giornata di sabato 4 novembre alla trasmissioni del programmi e dei servizi giornalisti che hanno raccontato l'alluvione di Firenze del 1966. La voce principale di questo racconto è quella di Marcello Giannini, storico giornalista della Rai di Firenze che durante una diretta con il Giornale Radio, smise di parlare, aprì la finestra e mise il microfono vicino all'acqua con un gesto che è entrato nella storia" fa sapere in una nota la tv di Stato.



"Era il 4 novembre 1966, l'Arno scorreva impetuoso sotto le finestre del centro di Firenze: Giannini diventò la 'voce' dell'alluvione. Su Radio Techetè si potranno riascoltare tutti i servizi trasmessi da Firenze e da Giannini in quei tragici giorni e anche la ricostruzione, realizzata dopo un anno, di come il Giornale Radio era riuscito a documentare la tragedia ma anche l'arrivo degli angeli del fango" prosegue la Rai.



Viene puntualizzato in conclusione: "Oltre ai documenti originali si potranno ascoltare diversi programmi di Radio Rai, come Wikiradio o Tre Colori di Radio Tre che hanno dedicato un'intera puntata al racconto dell'alluvione con le voci e i documenti radiofonici originali. Radio Techetè è uno dei canali specializzati di Radio Rai che si può ascoltare sul web all'indirizzo www.radiotechete.rai.it, sull'App di Radio Rai, sulle frequenze della radio digitale DAB+ o attraverso i canali del digitale terrestre televisivo."