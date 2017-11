'Sbandati', le vincitrici di 'Pechino Express' su Rai2

Le vincitrici di 'Pechino Express'. 'Sbandati', in onda su Rai2 il 14 novembre 2017.

"Saranno Valentina Pegorer ed Ema Stokolma, 'Le Clubber', vincitrici dell'ultima edizione di 'Pechino Express', le protagoniste della puntata di 'Sbandati', il programma di satira televisiva condotto da Gigi e Ross, in onda alle 23.50, su Rai2" illustrano in una nota dalla tv di Stato.



"Martedì 14 novembre saranno in studio a commentare il meglio e il peggio di quanto accaduto nella tv italiana e internazionale, insieme agli immancabili 'panelist': il giornalista Matteo Bordone, i comici Velia Lalli, Il Pancio, Saverio Raimondo e Alessandro Di Sarno, la blogger Daniela Collu, la showgirl Giulia Salemi" viene puntualizzato in ultimo.