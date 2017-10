#Cartabianca programma d'informazione più seguito in prima serata

Ascolti tv Rai martedì 17 ottobre 2017.

"Buon risultato per la fiction 'Il paradiso delle signore 2' trasmessa su Rai1 ieri - riferiscono in una nota dalla tv di Stato -, martedì 17 ottobre, che ha ottenuto nei due episodi una media d'ascolto di 3 milioni 986 mila spettatori e uno share del 16.3. Su Rai2 ancora bene l'appuntamento con la seconda stagione de 'Il collegio' che ha realizzato 1 milione 692 mila spettatori e uno share del 7.18: il programma si conferma per la quarta puntata consecutiva al 1° posto dei programmi più discussi sui social."



"Bene su Rai3 anche '#Cartabianca' che ieri è stato il programma d'informazione più seguito in prima serata con 951 mila spettatori e il 4.30 di share. In seconda serata 'Porta a Porta' è stato il programma più visto con 905 mila spettatori e uno share dell'11.01. Nel preserale vince ancora 'L'Eredità' con 4 milioni 783 mila spettatori e uno share del 24. 6 - viene spiegato infine -, mentre nell'access prime time 'Soliti ignoti il ritorno' registra 4 milioni 541 mila e il 16. 9. In primo piano come sempre l'informazione Rai, con il Tg1 delle 20.00 che fa segnare 5 milioni 421 mila spettatori e uno share del 23.03; il Tg2 delle 13.00 con 1 milione 986 mila e il 14.39; il Tg3 delle 19.00 con 1 milione 745 mila e il 10.17 e le edizioni regionali della TgR delle 14.00 con 2 milioni 237 mila e il 14.89."