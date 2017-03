#Cartabianca di martedì piace: picco con scontro Gabanelli-Meloni

Il programma di Bianca Berlinguer #cartabianca il più visto del martedì sera in termini di spettatori.

"Anche questa settimana #Cartabianca di e con Bianca Berlinguer si conferma il programma di informazione più visto del martedi sera, in termini di spettatori con 980 mila spettatori medi fino alle 23.55" si spiega in una nota dalla Rai.



"Il picco della trasmissione è stato di 1 milione e 455 mila spettatori durante il dibattito tra Milena Gabanelli e Giorgia Meloni con la partecipazione di Pietro Bartolo appena rientrato dalla Cerimonia degli Oscar per 'Fuocoammare'" illustra infine la tv pubblica di Stato.