Uno Zecchino d'oro per la Festa del papà 2017

Su Rai Yoyo, 'Uno Zecchino per il Papà', in onda domenica 19 marzo.

"'Lo Zecchino d'Oro' celebra quest'anno le sue 60 edizioni. E per festeggiare quest'anno particolare si inizia con la Festa del Papà. Domenica 19 marzo alle 18.00 torna su Rai Yoyo, 'Uno Zecchino per il Papà', condotto dai volti più amati di Rai Yoyo, ovvero Carolina Benvenga, Gipo (Oreste Castagna), Fata Ariele (Greta Pierotti) e il pupazzo Lallo, con la partecipazione del Piccolo Coro 'Mariele Ventre' dell'Antoniano diretto da Sabrina Simoni. - si anticipa in una nota - Tra i momenti della trasmissione una divertente 'indagine sulla paternità' condotta da Mister Lui, che coinvolgerà nelle sue strampalate interviste cinque papà con i loro bambini e un cartone animato della Zecchino dedicato al papà".



"Inoltre, nello spazio 'Il mio papà ha cantato allo Zecchino' un bambino racconterà il suo papà attraverso parole e disegni, ma soprattutto attraverso un video che ricorda la partecipazione del suo papà a un'edizione passata de 'Lo Zecchino d'oro'. Insieme padre e figlio guarderanno e commenteranno il filmato", si precisa.