Shaun Vita da pecora: in nuovi episodi in prima tv su Rai Yoyo

"Il nuovo anno di Rai Yoyo si apre all'insegna di 'Shaun Vita da pecora'. L'amata serie animata inglese in stop motion - riporta in un comunicato la tv di Stato -, prodotta dalla Aardman, torna con i nuovi episodi della quinta stagione da lunedì 9 gennaio, tutti i giorni, alle 18.15, in esclusiva e in prima visione."



La Rai descrive inoltre: "Shaun è una pecora fuori dal comune, che non solo non segue il gregge, ma anzi lo trascina ogni giorno in nuove imprese. La serie si svolge in una piccola fattoria della campagna inglese, dove la vita quotidiana scorrerebbe tranquilla se non fosse movimentata da Shaun che coinvolge gli animali da cortile in progetti incredibili, con la frustrazione e talvolta la complicità del cane da pastore Bitzer, che dovrebbe mantenere l'ordine, e la totale inconsapevolezza dell'Agricoltore, che non ha alcuna idea di quanto accada anche perché una fortissima miopia spesso gli confonde la percezione della realtà."



"Per fortuna la curiosità e intraprendenza di Shaun oltre a causare guai, portano sempre a una soluzione geniale. Le storie raccontate finiscono per concludersi tutte allo stesso modo, con Carl Attrezzi che riesce a portare a termine con successo ogni tipo di situazione, ottenendo fama e successo. Nell'appuntamento speciale 'I lama in fattoria', la vita della pecora Shaun e del gregge che la segue nelle sue imprese è turbata da un nuovo acquisto del fattore: un gruppetto di lama cattivissimi. Come sempre la fortissima miopia confonde il fattore sul reale stato delle cose e a nulla valgono gli avvertimenti del fedele cane Bitzer" si prosegue.



"Shaun con il suo approccio ottimista tende a sottovalutare i nuovi ospiti finché si rende conto di averli messi un po' troppo a loro agio… Ma come sempre - viene reso noto in conclusione -, quando dovrà prendere atto che la situazione è ormai fuori controllo, la sua genialità la spingerà all'azione fino al raggiungimento della soluzione e alla cacciata definitiva degli intrusi. Grazie a Shaun la fattoria ancora una volta è salva!."