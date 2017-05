Pimpi Piccolo Grande Eroe: il film d'animazione su Rai Yoyo

Il film 'Pimpi Piccolo Grande Eroe' in onda sabato 6 maggio su Rai Yoyo.

"Nuovo appuntamento su Rai Yoyo con il ciclo di film dedicati a Winnie The Pooh. - viene segnalato in un comunicato dalla tv di Stato - Sabato 6 maggio, alle 18 su Rai YoYo, andrà in onda il film di animazione 'Pimpi Piccolo Grande Eroe'."



"In questa straordinaria avventura la dolce banda di Winnie The Pooh impara che non è necessario essere grandi per fare grandi cose. Pimpi scompare nel Bosco dei Cento Acri dopo aver sentito che è 'troppo piccolo' per aiutare i suoi amici per il raduno del miele" prosegue la Rai.



Si riferisce in conclusione: "Pooh, Tigro, Ih-Ho e gli altri 'pensano, pensano, pensano' e decidono di utilizzare l'album di ricordi di Pimpi per ritrovarlo. Presto realizzano quanto sia grande l'importanza che ha avuto il piccolo amico in molte delle loro avventure."