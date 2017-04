Per i gemelli Yo Yo successo di ascolti. Ugo Nespolo: bambini apprezzano l'arte

Successo di ascolti per i gemellini Yo e Yo, in onda tutti i giorni su Rai Yoyo.

"Sono già i beniamini dei bambini i gemellini protagonisti di 'Yo Yo' - viene rivelato in una nota dalla tv di Stato -, la nuova serie in onda su Rai Yoyo. I singoli episodi, in onda sul canale tutti i giorni alle ore 9.25, alle 11.20, alle 13.55, alle 18.05 (tranne il sabato) e alle ore 22.30, hanno raggiunto punte vicine al 7.00."



"Nella giornata di domenica 2 aprile i gemellini Yo e Yo hanno registrato 452 mila spettatori e il 6.00 di share - si descrive ancora -, mentre sabato 1 aprile sono stati il quinto programma più visto della giornata su Rai YoYo con 326 mila spettatori e il 5,78 di share."



"'Yo Yo', che è una coproduzione Rai Fiction - Showlab, insieme a Grid Animation e Telegael, si appresta a diventare uno dei prodotti più amati dai bambini. Proprio per questo Rai Com sta da tempo lavorando per il potenziamento del brand su vari fronti" si prosegue.



La Rai fa quindi sapere: "Merito anche della direzione artistica del Maestro Ugo Nespolo, uno dei maggiori esponenti della pop art internazionale, che oltre ad aver disegnato i gemellini, ha progettato 12 mondi della fantasia in cui i due protagonisti si avventurano ogni volta."



Il Maestro ha dichiarato: «Sono contento del successo registrato dai bambini, che sono per la loro natura privi di sovrastrutture cognitive e quindi riescono ad apprezzare l'arte come spazio reale della vita ed a maggiore ragione la trasformazione in animazione a loro dedicata».



"La serie narra le avventura di due gemelli di sette anni con personalità molto diverse: Yo (lui) è timido e prudente, Yo (lei) è espansiva e impulsiva. Lui riflette prima di agire, lei agisce prima di riflettere" si diffonde in conclusione.