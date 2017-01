New Teletubbies: i nuovi episodi su Rai Yoyo

"Nuovi episodi su Rai Yoyo con gli intramontabili e amatissimi Teletubbies. - rende noto la tv di Stato - Da domenica 22 gennaio, alle 6.00, in prima visione ci sono i 'New Teletubbies'. Gli episodi, reinventati per le nuove generazioni, vedono protagonisti i quattro teneri pupazzi Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa e la piccolissima Po."



Si espone infine: "La struttura degli episodi ripercorre quella della serie originale, con il rituale 'guardiamoli ancora', le canzoncine, i gesti familiari e nuovi ripetuti per incoraggiare la sperimentazione dei movimenti, ma presenta anche alcune novità. Il panorama in cui si muovono i Teletubbies è riprodotto in un fedele e dettagliato modello in CGI, cosa che permette maggiore libertà nel seguire le avventure dei protagonisti nel loro mondo fantastico. I nuovi Teletubbies si rivolgono ai bambini di oggi e propongono divertimento e apprendimento al passo con la contemporaneità."