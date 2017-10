La Casa di Topolino: i n uovi episodi dal 19 ottobre su Rai yoyo

'La Casa di Topolino', in onda da giovedì 19 ottobre su Rai Yoyo.

"In arrivo su Rai Yoyo i nuovi episodi de 'La Casa di Topolino'. Da giovedì 19 ottobre - rivela in un comunicato la tv di Stato -, alle 19.35, andranno in onda le nuove puntate dell'amata serie. La casa Topolino apre le porte su Rai Yoyo a tutti i bambini e li aiuta a riconoscere forme, colori e numeri per sviluppare le abilità proprie dell'età prescolare in compagnia di Topolino, Paperino, Minni, Paperina, Pippo e Pluto."



"Ogni episodio presenta un 'tema del giorno' che viene affrontato ponendo un piccolo problema da risolvere. A svolgere il compito saranno Topolino e tutti i suoi amici, che chiederanno l'aiuto dei piccoli telespettatori da casa. La particolarità di questa serie consiste nell'aspetto interattivo: Topolino, insieme agli amici da casa, sceglierà uno degli oggetti proposti dallo 'strumentopolo' Toodles per risolvere il quesito del giorno. Tutti avranno modo di partecipare alla soluzione e impareranno in ogni puntata una nuova nozione in modo divertente attraverso un coinvolgente gioco con i protagonisti del cartone" riferiscono infine dalla Rai.