Giornata Mondiale dell'amicizia anche su Rai Yoyo, il 30 luglio

Anche Rai Yoyo festeggia la Giornata Mondiale dell'amicizia con puntate speciali dei cartoon.

"Domenica 30 luglio ricorre la 'Giornata Mondiale dell'amicizia', festa internazionale creata dall'ONU al fine di valorizzare i legami. In occasione di questo appuntamento Rai Yoyo, a partire dalle 6.30 e per tutta la giornata, presenterà le più belle storie di amicizia tratte dai cartoni animati più amati del canale. - viene annunciato in una nota - Si parte con i New Teletubbies per passare all'intramontabile Pimpa (alle 6.40 e alle 14.50) con gli episodi 'Il rinoceronte Rino' e 'Il pane e il panino'. Spazio anche a Masha e Orso con le storie 'Una bellezza pericolosa', 'Il cappello magico' e 'Una volta l'anno il compleanno', e alla nuova serie Riccioli d'oro e orsetto. Non mancheranno Peppa Pig, con tanti episodi che vedono al centro l'amicizia, tra cui 'La barchetta', 'Il recinto della sabbia' e 'Buonanotte animaletti', Il Piccolo regno di Ben & Holly, i Mini Cuccioli e i gemellini Yo Yo".



"Le Storie di Gipo (in onda alle 9.40) affronterà il tema dell'amicizia nella puntata dal titolo 'La musica dell'incontro', mentre The Hive - La casa delle api (in onda alle 10.35 e alle 15.00) animerà la giornata con diversi episodi, tra cui 'Piccoli cambiamenti'. Storie di amicizia anche in Chuggington ('Bruno costruisce i binari'), PJ Masks, Loopdidoo, Ape Maia 3D, Topo Tip, Il treno dei Dinosauri, Vita da giungla alla riscossa e Haun - Vita da pecora. La giornata si chiuderà con La casa di Topolino, Minnie Toons, Dott.ssa Peluche, Regal Academy, Winx Club e Disney English" viene quindi anticipato.