Ferragosto: ne La Casa delle Api arriva La controfigura per il ronzio, su Rai Yoyo

Appuntamento speciale per Ferragosto con 'La Casa delle Api', in onda martedì 15 agosto su Rai Yoyo.

"Per il Ferragosto arriva su Rai Yoyo un appuntamento inedito de 'La Casa delle Api'. Martedì 15 agosto, alle ore 14.50, andrà in onda lo speciale estivo 'La controfigura per il ronzio'" viene comunicato della tv di Stato.

"Per la Festa dell'Estate si esibirà Ronzio Buzz, una star del volo acrobatico, famoso anche per il suo ronzio. Ma a causa di una reazione allergica perde il suo ronzio e Buzzbee gli farà da 'controfigura' ronzando al suo posto" prosegue la Rai.



"La serie animata, di cui Rai YoYo propone da alcune settimane anche la seconda stagione, prosegue invece ai consueti orari, tutti i giorni, alle ore 10.35, alle 15 e alle 23.55" si continua.

Si chiarisce in conclusione: "'The Hive - La casa delle api' racconta le avventure di un'allegra famiglia di api che vive a Honeybee Hive. BuzzBee vive con la sua famiglia in un animato alveare, dove impara come tutti i piccoli a giocare, rispettare i ruoli familiari e stringere amicizia. Dall'alveare BuzzBee parte ogni giorno alla scoperta del mondo e si misura con i vicini di casa più diversi."