le scalate di Nives Meroi hanno fatto "Grand'Italia"

Torna l'appuntamento con 'Grand'Italia', in onda martedì 4 aprile su Rai Storia.

"È la più grande scalatrice italiana. Nives Meroi è la protagonista del nuovo appuntamento con 'Grand'Italia', il programma di Rai Cultura dedicato alle donne italiane che negli ambiti più diversi hanno reso grande l'Italia in Europa e nel mondo, in onda martedì 4 aprile alle 22.10 su Rai Storia" viene illustrato in un comunicato della tv di Stato.



Dalla Rai si spiega in ultimo: "La seguiamo durante arrampicate di prova nelle sue terre friulane, insieme al marito, suo compagno di vita e di tutte le avventure sulle più alte cime del mondo. Corredano il suo ritratto immagini inedite tratte dalle scalate più importanti e la preziosa testimonianza dello scrittore Erri De Luca, suo amico e autore di un libro dedicato a lei."