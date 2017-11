a.C.d.C: la storia del mondo, l'età del saccheggio. Su Rai Storia

In onda giovedì 2 novembre alle 21.10.

"Negli anni dal 1492 al 1637, il capitalismo europeo nasce e si diffonde in tutto il mondo. Un periodo decisivo raccontato da 'La storia del mondo', in onda giovedì 2 novembre alle 21.10 su Rai Storia, con un'introduzione del professor Alessandro Barbero per il ciclo 'a.C.d.C' " scrive in un comunicato la tv di Stato.



La Rai illustra: "Il capitalismo globale nasce con Cristoforo Colombo che 'inciampa' nell'America mentre cerca l'Oriente. Poi, la ricerca dell'oro e la diffusione del cristianesimo spingono gli europei a colonizzare il Nuovo Mondo, scoprendo nuove terre, come quella degli Incas in Perù. Il documentario visita Cajamarca, dove il re Atahualpa viene fatto prigioniero da Pizarro e costretto a convertirsi al cristianesimo. L'Europa, intanto, L'Europa è distrutta dalle guerre di religione che hanno inizio con la protesta di Martin Lutero contro la Chiesa cattolica a Wittenberg. Nasce una nuova religione, il protestantesimo."



Si chiarisce quindi: "Il vecchio continente vive, così, grandi cambiamenti, gli imperi crescono e si arricchiscono e anche lo zar Ivan 'il terribile' vuole fare lo stesso in Russia, costruendo un ricco impero sul commercio di pellicce dalla Siberia."



"Sono però i bucanieri olandesi e inglesi a compiere gli affari più eclatanti - viene esposto inoltre -, fondando le società a responsabilità limitata e la prima borsa del mondo. Il mondo scambia merci e tutti i Paesi non anno altra possibilità che quella di partecipare."



"Anche il Giappone viene spinto nei commerci dai gesuiti portoghesi e olandesi, prima che l'isola si richiuda in se stessa mettendo al bando il cristianesimo e decretando l'espulsione di tutti gli stranieri durante il periodo di Sakoku" si espone in conclusione.