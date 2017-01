Vietnam, scene del dopoguerra: il primo reportage

"Il 30 aprile 1975 le truppe nord vietnamite occupano Saigon e l'esercito statunitense si ritira dalla capitale vietnamita. Un evento che Ugo Gregoretti e Romano Ledda raccontano in 'Vietnam, scene del dopoguerra', - si espone in una nota dalla tv di Stato - il primo reportage cinematografico realizzato nel Vietnam del Sud, che Rai Cultura propone domenica 15 gennaio alle 15.00 su Rai Storia per 'Mille Papaveri Rossi'."



"E' un viaggio per l'intero paese compiuto nel mese di luglio 1975, a due mesi dalla fine della guerra ventennale contro il colonialismo francese e l'aggressione nord-americana. Il documentario si svolge lungo la strada n.1 che unisce, con un percorso di 1700 km, Hanoi e Saigon, passando per Quang Tri, Hue, Da Nang, My Lai, Xuan Loc, nomi già carichi di storia. Più che un racconto, il lungometraggio è una testimonianza sugli orrori della guerra, sul passaggio alla pace, sui problemi ereditati dalla lunga guerra, sui tempi politici, sociali e umani della ricostruzione. Ne sono protagonisti i combattenti, i contadini che tornano nelle risaie, le grandi città create dall'inurbamento forzato, le donne e i bambini vietnamiti. Ne è protagonista il paese Vietnam, con la sua storia e la sua civiltà, la fierezza delle sue genti e le sue straordinarie bellezze naturali" si specifica infine.