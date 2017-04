Viaggio nella bellezza nel Santuario della Fortuna Primigenia, su Rai5

'Italia: viaggio nella bellezza', in onda venerdì 28 aprile su Rai Storia.

"A Palestrina, l'antica Praeneste, a quaranta chilometri da Roma, sorge il Santuario della Fortuna Primigenia, una riuscita fusione di arte romana ed ellenistica, esempio unico nel panorama italico dell'età repubblicana, non solo per maestosità e bellezza, ma per complessità architettonica" fanno sapere in una nota dalla Rai.



"Il santuario, perfettamente integrato nel territorio in cui sorge, è il protagonista di 'Italia: viaggio nella bellezza', il programma di Rai Cultura in collaborazione con il ministero delle Attività Culturali e del Turismo, in onda venerdì 28 aprile alle 19.00 su Rai Storia" prosegue la tv di Stato.



"Edificato sui resti del Santuario dalla famiglia Colonna nel XII secolo e ristrutturato dai Barberini nel Quattrocento, il palazzo Colonna-Barberini rappresenta un esempio unico di integrazione tra arte classica e rinascimentale. Sede del Museo Archeologico, il palazzo rivela le forme arcuate del tempio antico e ne lascia intuire l'aspetto e le dimensioni. Proveniente dal foro della città antica e conservato al museo, il Mosaico del Nilo rappresenta la piena del fiume lungo tutto il suo corso, dall'antica Nubia, popolata di animali mitologici, fino ad Alessandria d'Egitto. Realizzato da artisti alessandrini nello stesso periodo del santuario, II sec. a.C., il mosaico è un capolavoro che per dimensioni, stato di conservazione e qualità artistica non ha eguali in Italia. La rubrica 'I mestieri della cultura' si occupa, invece, di arte 'invisibile', che diventa accessibile a tutti grazie alle nuove tecnologie. Un esempio è rappresentato dai siti archeologici oggi possono rivivere grazie alle ricostruzioni in 3D" si continua.



Viene concluso: "Si tratta della così detta archeologia virtuale sperimentata da Eva Pietroni del Cnr di Montelibretti (Roma) e dalla sua equipe di archeologi, informatici, storici dell'arte e scienziati, che hanno realizzato una ricostruzione virtuale e tridimensionale del sito archeologico di Villa dei Volusii, custodita all'interno del Museo di Villa Giulia."