Viaggio nella bellezza di Pompei: lo speciale su Rai Storia

Speciale di 'Italia. Viaggio nella bellezza', in onda lunedì 6 marzo su Rai Storia.

"Un viaggio attraverso le principali tappe che hanno segnato la lunga storia della scoperta e della valorizzazione dello straordinario sito archeologico di Pompei. Lo propone la puntata speciale di 'Italia. Viaggio nella bellezza' che Rai Cultura propone lunedì 6 marzo alle 22.10 su Rai Storia" riporta in una nota la tv di Stato.



"Dai primi scavi realizzati in epoca borbonica alla grande rivoluzione metodologica apportata da Giuseppe Fiorelli dopo l'Unità d'Italia; al lavoro fondamentale di Amedeo Maiuri che - viene sottolineato dalla Rai -, nei decenni centrali del secolo scorso, diresse il sito per oltre trenta anni."



"E proprio per illustrare la Pompei di Maiuri le telecamere della neonata Rai entrarono per la prima volta nel sito nel lontano 1956 - si comunica infine -, con il documentario 'Pompei. Venti secoli dopo' firmato da Antonello Falqui. Un prezioso documento d'archivio che sarà riproposto all'interno della puntata. Questo excursus fa da prologo al documentario 'La Voce di Pompei' prodotto dalla Soprintendenza Pompei e realizzato da Iarea, che Rai Storia trasmetterà in esclusiva."