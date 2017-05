Viaggio nella bellezza di Agrigento, a partire da quando era Akràgas

'Italia, viaggio nella bellezza', in onda martedì 16 maggi su Rai Storia.

"Un viaggio alla riscoperta di Agrigentum, la città simbolo della conquista di tutta la regione da parte dei romani. 'Italia, viaggio nella bellezza', il programma di Rai Cultura in onda martedì 16 maggio alle 19.00 su Rai Storia, fa tappa in Sicilia per riscoprire gli splendidi resti della colonia magno greca di Akràgas, dove sorgono i templi più visitati di tutta l'isola" spiega in un comunicato la tv di Stato.



"Una terra ricca di storia che il documentario prodotto dal Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, e realizzato da ArcheoFrame - IULM (Università di Milano), porta alla luce, per mostrare le fasi successive vissute dell'antica città di Agrigentum che, pochi conoscono in profondità, ma che scavi e ricerche hanno riportato all'antica bellezza" prosegue la Rai.



Si segnala infine: "Il viaggio prosegue in un luogo pieno di poesia, fascino e mistero nei pressi di Capo d'Orlando: Villa Piccolo, ex dimora dei baroni Piccolo di Calanovella e oggi museo. Circondata da uno splendido giardino e immersa nella campagna, Villa Piccolo domina il colle tra scenari di raro incanto. Sospesa tra passato e presente conserva gli arredi originali, i dipinti, gli acquerelli, una sterminata biblioteca con 2400 volumi ed oggetti rari appartenuti alla nobile famiglia."