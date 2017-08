Uomini di Dio: il film sui monaci trappisti uccisi dal Gruppo Islamico Armato

In tv: 'Uomini di Dio', in onda domenica 6 agosto su rai Storia.

"Nella notte tra il 26 e il 27 marzo 1996, sette monaci trappisti di nazionalità francese vengono sequestrati dal loro monastero presso Tibhirine, 90 chilometri a sud di Tangeri. A rivendicare il rapimento, un mese dopo, è il Gruppo Islamico Armato, che propone alla Francia uno scambio di prigionieri" informa in una nota la Rai.

"Ma le trattative non hanno buon esito. Il 21 maggio i terroristi annunciano l'uccisione degli ostaggi - continua inoltre la tv di Stato -, di cui verranno rinvenute solo le teste. A questo tragico evento si ispira esplicitamente il film 'Uomini di Dio' di Xavier Beauvois, in onda domenica 6 agosto alle 21.10 su Rai Storia."

Si conclude: "Uscito nel 2010, il film, sceneggiato dallo stesso Beauvois con Étienne Comar, e interpretato, tra gli altri, da Lambert Wilson e Michael Lonsdale, ha vinto numerosi premi, tra cui il Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes del 2010 e 3 Premi Cesar nel 2011."