Un inverno greco: il film sulla crisi economica della Grecia, su Rai Storia

'Un inverno greco', il film per il ciclo 'Contemporanea' in onda venerdì 19 maggio su Rai Storia.

"La crisi economica della Grecia raccontata nelle storie di vita quotidiana: Tasos e Evdokia sono fratelli che si comportano come una vecchia coppia sposata. Insieme gestiscono una piccola stazione di benzina a Salonicco, dove i pochi soldi guadagnati provengono principalmente dalla vendita di olio da riscaldamento durante gli inverni" spiega in una nota la Rai.



"E' la storia raccontata dal film di Ingeborn Jansen 'Un inverno greco' che Rai Cultura propone venerdì 19 maggio alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo 'Contemporanea'" prosegue la tv di Stato.



"Più di cinque anni di recessione hanno drasticamente cambiato la vita di molti greci. I salari sono ora inferiori e le pensioni praticamente inesistenti. Sempre meno persone acquistano olio da riscaldamento. Quando lo fanno - si espone infine -, i contenitori che riempiono sono sempre più piccoli. Tasos e Evdokia devono per forza ridurre i loro prezzi per vendere a persone che non possono permettersi neppure le necessità di base."