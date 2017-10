Treno di notte per Lisbona: il film su Rai Storia

In onda domenica 29 ottobre in prima serata.

"Per rintracciare una giovane donna da lui salvata dal suicidio, il professor Raimund Gregorius, latinista dalla vita abitudinaria, nel giro di poche ore, quasi senza volerlo, si ritrova su di un treno che da Berna lo porta a Lisbona, con in mano soltanto un libro: l'opera di un autore mai letto prima" viene comunicato dalla tv di Stato.



Si evidenzia in ultimo: "Tratto dall'omonimo best seller di Pascal Mercier, 'Treno di notte per Lisbona' di Bille August - in onda domenica 29 ottobre alle 21.10 su Rai Storia - è un viaggio indietro nel tempo: dall'Europa libera e pacificata dei nostri giorni, agli anni più bui del Portogallo schiacciato dalla dittatura fascista di Salazàr. Nel cast Jeremy Irons, Mélanie Laurent, Jack Huston, Martina Gedeck, Bruno Ganz, Christopher Lee e Charlotte Rampling."