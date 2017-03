Storie sospette sull'incidente di Mario Riva

Appuntamento con 'Storie sospette', domenica 5 marzo su Rai Storia.

"Ci sono alcune immagini che rimangono fisse nella memoria collettiva di un paese. Come quella di un signore di media statura e di mezza età - spiega in una nota la Rai -, grassottello, leggermente strabico, stempiato, che avanza verso la telecamera con la mano protesa come se tenesse un vassoio."



"E canta. Canta una canzone che tutti coloro che la ascoltarono allora sono in grado di ripetere, parola per parola, nota per nota. A distanza di oltre 40 anni. Una canzone che parla di campane romane che suonano per annunciare che domani sarà domenica. E che domenica è sempre domenica. Quell'uomo si chiama Mario Riva ed è il protagonista di 'Storie sospette', il programma di Rai Cultura in onda domenica 5 marzo alle 19.30 su Rai Storia. La trasmissione che lo rende popolare è il Musichiere, uno dei programmi storici dei primi anni che fecero scoprire la televisione agli italiani" prosegue la tv di Stato.



Si segnala in ultimo: "Purtroppo, quando il successo è al culmine, quando il Musichiere sembra avere ancora vita lunga, quando Riva ha appena 47 anni, un incidente, un incidente banale e assurdo, avvenuto proprio sulla scena dell'Arena di Verona, uno dei templi della lirica, se lo porta via. Anche nel momento estremo, Mario Riva è un formidabile uomo di spettacolo. Deve ancora una volta far ridere gli italiani, quella sera, e invece li fa piangere. A milioni."