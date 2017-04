Speranza Scappucci fa "Grand'Italia" dirigendo l'orchestra

Nuovo appuntamento con 'Grand'Italia', in onda martedì 11 aprile su Rai Storia.

"Classe 1973, direttrice d'orchestra, giunta all'apice della carriera, vive tra Vienna e New York. Speranza Scappucci è la protagonista del nuovo appuntamento con 'Grand'Italia', il programma dedicato alle donne italiane che negli ambiti più diversi hanno reso grande l'Italia nel mondo, in onda martedì 11 aprile alle 22.10 su Rai Storia" viene diffuso in un comunicato della tv di Stato.



La Rai illustra infine: "La vediamo nella casa di famiglia a Roma, poi nelle prove e durante la prima della 'Cenerentola' di Rossini a Vienna, dove dirige la prestigiosa orchestra dei Wiener. I suoi testimonial sono personaggi di prim'ordine: il Maestro Zubin Metha, con cui Speranza ha lungamente lavorato al Maggio Fiorentino, e il celebre cantante lirico Placido Domingo."