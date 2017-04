Sorelle Fontana: una questione di stile: il documentario

Il documentario sulle Sorelle Fontana in onda martedì 2 maggio su Rai Storia.

"Il 28 gennaio 1949 si celebra il matrimonio di Linda Christian e Tyrone Power nella Basilica di Santa Francesca Romana. Accanto a Linda - illustrano in una nota dalla Rai -, emozionatissima, c'è Micol Fontana, vigile e attenta che lo strascico di sette metri non intralci il fatidico sì."



"L'abito di raso bianco, avvolto in una soffice nuvola di velo è, infatti, una creazione firmata dalle Sorelle Fontana, la casa d'alta moda romana fondata sul finire degli anni '30 da Zoe, Micol e Giovanna. Una storia raccontata dal doc 'Sorelle Fontana: una questione di stile', di Brigida Gullo, regia di Ian Degrassi, in onda martedì 2 maggio alle 21.10 su Rai Storia" prosegue la tv di Stato.



"Con il celebre matrimonio la notorietà del marchio Sorelle Fontana arriva oltre oceano e grazie al successo mondiale - si osserva -, all'atelier non tardano ad arrivare incarichi importanti: nel 1955 le stiliste creano l'abito da sposa per la Principessa Maria Pia di Savoia, figlia di Umberto II, nel 1956 per Margaret Truman, figlia del Presidente degli Stati Uniti Henry."



"La popolarità del marchio è tale che spesso le sorelle vengono invitate negli Usa, per presentare le nuove collezioni. A tessere e mantenere i legami con l'altra sponda dell'oceano è Micol che sorvolerà l'Atlantico centinaia di volte nel corso della sua vita. Negli anni '50 l'atelier Fontana trova terreno fertile nella Roma della celluloide. Sono gli anni della Hollywood sul Tevere e i veri ambasciatori di modernità sono le star americane che dettano stili e costume, con i loro amori, le loro follie e soprattutto i loro vestiti. Le sorelle Fontana si danno subito da fare ed entrano in competizione con nuove collezioni di successo. Musa dell'atelier è Ava Gardner, sulla quale verrà modellato, nel 1956, il famoso abito chiamato 'pretino' della collezione 'Linea cardinale': un abito di chiara ispirazione clericale che desta scalpore" si continua.



Il figurino è stato disegnato da un giovanissimo Renato Balestra che delle Sorelle Fontana ricorda: «Ho cominciato a disegnare per loro...e in via di San Sebastianello hanno trovato un ufficetto per me…c'erano le tre sorelle che dirigevano le case di moda con un pugno di ferro in un guanto di velluto erano molto attente e consce del loro prestigio perché … erano tra le case più famose direi del mondo».



Si specifica dunque: "Ava Gardner è così entusiasta delle creazioni Sorelle Fontana che impone alle major americane la clausola che tutti i suoi abiti di scena debbano essere ideati e confezionati dall'atelier romano. Sarà cosi per il film 'La Bibbia' di John Huston e per 'L'ultima spiaggia' di Stanley Kramer. Portano l'etichetta 'Fontana' anche gli abiti che Ava Gardner indossa sul set de 'La contessa Scalza' del 1954 per la regia di Joseph Mankiewicz."



Così come afferma Roberta Fontana, figlia di Giovanna: «Zia Micol ha sempre tenuto molto, ma anche le altre due sorelle, a reputarsi sarte più che creatrici perché sarte è un qualcosa di più vero di più importante».



"Per questo motivo, Zoe, Micol e Giovanna negli anni '60 fanno una scelta democratica: difendono il diritto all'eleganza anche per le donne appartenenti alla fascia media della società e decidono di dedicarsi all'alta moda pronta e nel 1966, inaugurano lo stabilimento Sorelle Fontana a Cecchina, vicino Roma. Prima della sua morte, nel 2015, Micol da vita alla Fondazione 'Micol Fontana', che ha lo scopo di conservare e diffondere l'intero patrimonio culturale e artigianale della casa di alta moda alle giovani generazioni" si sottolinea.



"Oltre a Renato Balestra e Roberta Fontana, figlia di Giovanna Fontana, la puntata si avvale delle testimonianze di: Bonizza Giordani Aragno, docente di storia del costume presso l'Accademia di Costume e Moda, Luisella Fontana, nuora di Giovanna, Giulia Santi, giovane fashion designer), Marina Como, giornalista e Luisida Caligaris Papa, direttrice attività didattiche Fondazione 'Micol Fontana'" si diffonde in ultimo.