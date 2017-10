Signorie a Firenze: I Medici

In onda lunedì 30 ottobre su Rai Storia.

"La storia di Firenze è profondamente legata a quella della famiglia Medici, che ha governato la città per tutto il Quattrocento e per buona parte del Cinquecento. Lo racconta 'Signorie', in onda lunedì 30 ottobre alle 22.10 su Rai Storia" viene riferito in un comunicato della tv di Stato.



"Il protagonista della puntata è Lorenzo Il Magnifico, forse il più illustre signore dell'epoca. Partendo dalla sua vita, si analizzano alcune opere legate alla casata dei Medici divenute nel corso del tempo patrimonio culturale dell'umanità, prima fra tutte la Cupola di Santa Maria del Fiore, progettata da Filippo Brunelleschi. Sergio Staino, grande disegnatore e vignettista, illustre cittadino di Firenze parla della sua città" osserva in conclusione la Rai.