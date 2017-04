Sergio Leone: il ricordo a Il Giorno e la Storia

'Il Giorno e la Storia', in onda domenica 30 aprile su Rai Storia.

"Il 30 aprile 1989 scompare a Roma il regista Sergio Leone. Lo ricorda 'Il Giorno e la Storia' - fa sapere in un comunicato la tv di Stato -, in onda domenica 30 aprile alle 00.00, e in replica alle 5.30, 8.30, 11.30, 14.00, e alle 20.10 su Rai Storia."



La Rai rivela: "Nato nel 1929 e cresciuto nell'ambiente del cinema, Leone, già nei primi anni cinquanta, scrive sceneggiature per i kolossal del genere 'Peplum' e ottiene i primi lavori come assistente regista. Nel 1964 raggiunge la consacrazione nel mondo del cinema, inaugurando, con il film 'Per un pugno di dollari', il genere spaghetti-western. Seguono di qualche anno 'Per qualche dollaro in più' e 'Il buono, il brutto e il cattivo' che, con il primo, compongono la 'trilogia del dollaro'."



"Negli anni Settanta e Ottanta, Leone lavora più che altro come sceneggiatore, dirigendo solo due film che, nonostante un successo al botteghino non esaltante, saranno poi valutati come due grandi capolavori: 'Giù la testa' e 'C'era una volta in America'" si illustra infine.