Ruby, il terzo uomo a Dallas dopo omicidio Kennedy: su Rai Storia

In tv: 'Ruby, il terzo uomo a Dallas', in onda domenica 23 luglio su Rai Storia.

"Tra gli eventi più visti della storia contemporanea, la morte di John Fitzgerald Kennedy, ferito mortalmente da alcuni colpi di arma da fuoco, a Dallas, il 22 novembre del 1963, è uno degli episodi più analizzati e meno chiariti dei nostri giorni" illustra in una nota la Rai.

"Dinamica dell'evento, esecutori, mandanti, movente: ancora oggi, tutto continua ad essere oggetto di discussioni senza fine. Una cosa però è certa. E cioè è che se Lee Harvey Oswald, l'uomo arrestato nell'immediatezza dell'attentato con l'accusa di essere l'assassino del 35esimo presidente degli Stati Uniti d'America, non fosse stato ucciso da Jack Ruby due giorni dopo, qualcosa in più, forse, avremmo potuto sapere" prosegue la tv di Stato.

"Alla figura tanto decisiva quanto ambigua dell'assassino del presunto assassino di John Fitzgerald Kennedy - viene puntualizzato infine -, è dedicato 'Ruby, il terzo uomo a Dallas', che Rai Cultura propone domenica 23 luglio alle 21.10 su Rai Storia pert 'Binario Cinema'. A metà strada tra invenzione e realtà il film è stato firmato nel 1992 da John Mackenzie, con Danny Aiello e Sherilyn Fenn nei panni dei due protagonisti."