Riso amaro: il film di Giuseppe De Santis su Rai Storia

'Riso amaro', in onda domenica 14 maggio su Rai Storia.

"Una storia in cui la forte tensione politica e civile - si rivela in una nota dalla tv di Stato -, volta a documentare le condizioni di lavoro delle mondine, utilizza tratti del noir e del melodramma popolare d'amore per catturare lo spettatore. È 'Riso amaro', il film di Giuseppe De Santis, in onda domenica 14 maggio alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo 'Binario Cinema'. La pellicola del '49 rimane una delle più riuscite fotografie dell'Italia uscita dalla seconda guerra mondiale: un paese in cui il miracolo economico è ancora di là da venire, in cui il lavoro, quando c'è, è per lo più legato alla terra ed è ancora troppo spesso fatica e sfruttamento, ma anche un paese in cui non manca certo la voglia di riscatto e la capacità di aprirsi alle novità. Nel cast Silvana Mangano, Vittorio Gassman, Raf Vallone, Doris Dowling."