Rhodesia '65: scacco alla regina: il documentario su Rai Storia

In onda mercoledì 1 novembre su Rai Storia.

"La Rhodesia del 1965 è il teatro di una situazione paradossale - viene spiegato in un comunicato dalla Rai -, di un gioco di equilibri politici che si gioca sul filo tra i coloni e la madrepatria Inghilterra. L'indipendenza che Londra si appresta a concedere ai nativi è anticipata, fulmineamente, da una 'contro-indipendenza' dichiarata dai coloni in opposizione all'Inghilterra stessa."



"Lo racconta 'Rhodesia '65: scacco alla regina', che Rai Cultura propone mercoledì 1 novembre alle 22.40 su Rai Storia. E' una situazione in cui le parti in causa si moltiplicano come in un gioco di specchi e, sullo sfondo, resta l'esigenza di libertà della nazione africana che si scontra, al solito, con la miriade di interessi economici contrastanti degli antichi conquistatori. Marcella Emiliani racconta un'Africa che reclama la sua autonomia" segnala infine la tv di Stato.