Rai Storia svela i Pericoli nascosti nelle case del periodo vittoriano

Pericoli nascosti, in onda mercoledì 11 ottobre su Rai Storia.

"Il periodo vittoriano è uno dei periodi più stabili dell'Inghilterra. Eppure c'era un luogo diventato pericoloso per gli inglesi: la propria abitazione. Che cosa ha trasformato il rifugio domestico in una bomba a tempo? Quale innovazione ha ucciso migliaia di bambini? Interrogativi al centro di 'Pericoli nascosti', in onda mercoledì 11 ottobre alle 21.10 su Rai Storia" viene riferito in un comunicato dalla tv di Stato.



La Rai illustra infine: "In una vera e propria storia d'orrore, la dottoressa Suzannah Lipscomb rivela i 'killer' nascosti in ogni stanza della casa vittoriana. La gente sfruttava le più recenti comodità, ma in un'epoca in cui non esistevano norme di sicurezza e di salute, involontariamente trasformava le proprie case in pericolose trappole."