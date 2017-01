Raffaele La Capria e Renzo Arbore raccontano Napoli

"Il vitale novantunenne Raffaele La Capria, partenopeo doc innamorato della sua città, ma da sempre fortemente critico verso ogni messinscena della 'napoletanità' e un celebre napoletano d'adozione come Renzo Arbore, showman foggiano oggi settantaseienne che frequentandone l'Università tra gli anni '50 e '60 fu segnato per sempre dalla vitalità musicale e artistica della città e dall'incontro con talenti come Roberto Murolo e Renato Carosone. Sono i protagonisti di 'Napoli Signora', in onda martedì 3 gennaio alle 21.10 su Rai Storia. Lo scrittore e l'artista si confrontano rievocando la loro Napoli del passato" viene esposto in un comunicato della tv di Stato.