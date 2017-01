Quando la Lady Travellers Alexandra David-Neel entrò a Lhasa

"Giornalista, cantante d'opera, tibetologa, viaggiatrice instancabile, Alexandra David-Neel è la prima donna al mondo a varcare i confini della città proibita di Lhasa, in Tibet. A lei è dedicata la puntata di 'Lady Travellers', in onda sabato 7 gennaio alle 21.40 su Rai Storia" spiega in un comunicato la tv di Stato.



"Esperta di Buddhismo e pratiche ascetiche sarà fonte di ispirazione per la cultura Beat americana negli anni '50. Nata in Francia nel 1868 - si chiarisce dunque dalla Rai -, si appassiona al viaggio fin da piccola leggendo i libri di Jules Verne. A 18 anni compie la sua prima fuga: sale su una bicicletta e attraversa l'Europa."



Si osserva quindi: "Ma l'incontro che cambierà la sua vita avviene solo 3 anni più tardi: durante una visita al Museo Guimet di Parigi, resta folgorata dalla statua del Buddha. È l'Oriente, l'universo mistico di quelle terre sospese tra cielo e terra, ad esercitare una forza magnetica su di lei."



Viene precisato in ultimo: "Nel 1911, a 43 anni, la svolta: con la scusa di un viaggio di studio finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione Francese, si imbarca alla volta dell'India. Ha in programma di restarvi 18 mesi: rientrerà in Europa solo 14 anni più tardi."