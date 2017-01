Quando Truman sganciò la bomba atomica

"Dopo la resa della Germania, resta in armi solo il Giappone, che non intende capitolare. Per piegare la resistenza nipponica, il nuovo presidente degli Stati Uniti, Harry Truman, succeduto a Roosevelt morto il 12 aprile 1945, decide di utilizzare la bomba atomica sperimentata nel deserto del Nevada" comunicano dalla Rai.



Dalla tv pubblica di Stato si osserva inoltre: "Una pagina di storia riletta da '1939 - 1945 II Guerra Mondiale', il programma presentato da Paolo Mieli e condotto da Carlo Lucarelli, in onda venerdì 20 gennaio alle 22.00 su Rai Storia."



Si sottolinea in conclusione: "Il 6 agosto 1945 gli americani sganciano l'atomica su Hiroshima. La città è rasa al suolo, muoiono più di novantamila persone. Il 9 agosto una seconda bomba cade su Nagasaki. Un'altra un'ecatombe. Il 2 settembre 1945 il Giappone firma la resa incondizionata. È la fine della seconda guerra mondiale."