Povere ma belle: lo stile di vita delle donne durante la crisi, il doc

Il documentario 'Povere ma belle', di Viviana Di Russo, in onda sabato 13 maggio su Rai Storia.

"La crisi economica dal punto di vista di alcune donne che, negli ultimi anni, progressivamente hanno rinunciato ad abitudini alimentari, ai vestiti nuovi, a cure sanitarie. Alcune di loro si raccontano dal parrucchiere che offre loro un 'taglio solidale'" diffonde in un comunicato la Rai.



"Sono le protagoniste del doc 'Povere ma belle', di Viviana Di Russo, in onda in prima visione tv sabato 13 maggio alle 22.40 su Rai Storia per il ciclo 'Documentari d'autore'" evidenzia infine la tv pubblica di Stato.