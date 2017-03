Pompei, non solo Vesuvio: Cronache dall'Antichità su un amore finito

Torna 'Cronache dall'Antichità', in onda lunedì 6 marzo su Rai Storia.

"La cronaca di una catastrofe, quella di Pompei, e la cronaca di un amore finito male, quello fra Adriano e Antinoo: due storie per raccontare l'Impero Romano al massimo della sua maturità. Le propone Cristoforo Gorno a 'Cronache dall'Antichità', in onda lunedì 6 marzo alle 21.10 su Rai Storia" rende noto la tv di Stato.



Si illustra in ultimo: "Nel 79 d.C. l'eruzione del Vesuvio investe Pompei e Ercolano, il naturalista e ammiraglio Plinio il Vecchio si muove con la flotta da Capo Miseno e mette in moto un'operazione di soccorso che è considerata il primo intervento di protezione civile della storia, grazie alle lettere del nipote Plinio il Giovane possiamo ricostruire, ora dopo ora, il percorso di Plinio, dalla partenza con le navi fino alla morte sotto il vulcano. Nel 130 d.C., invece, muore misteriosamente sul Nilo Antinoo, il giovane amante dell'imperatore Adriano: omicidio politico, sacrificio magico o incidente? Il giallo è ancora aperto, ma l'indagine sul campo rivela i lati nascosti dei protagonisti."